Friedkin prepara il piano per trattare con l'Uefa

Non resta che attendere per il passaggio di consegne da James Pallotta a Dan Friedkin. La due diligence, che prevede anche la stesura dei contratti preliminari, prosegue ed, essendo 12 le società in questione, più le due partecipate allo sviluppo dello stadio, la stesura degli accordi necessita di tempi tecnici. Appena sarà completata, le conclusioni saranno inviate al board del gruppo Friedkin che formulerà la proposta finale secondo i principi di equità. Se Pallotta accetterà, si procede con la firma sui contratti preliminari. Per il closing bisognerà aspettare il lancio dell'Opa residuale e il via libera dell'Antitrust. Se l'annuncio sarà in nottata, domani o tra qualche giorno cambia poco.

Chissà, invece, se cambierà qualcosa nella strategia di Friedkin che, a meno di deroghe, non potrà usufruire del Voluntary agreement che normalmente la Uefa concede, su richiesta, ai club che hanno cambiato nell'ultimo anno proprietario.

(Il Messaggero)