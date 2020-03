Friedkin-Pallotta, pausa di riflessione

Mentre la Roma cerca di conoscere quale sarà il proprio futuro in vista della partita di domani sera in Europa League contro il Siviglia, anche sul fronte societario l'emergenza coronavirus sta creando dei problemi. La trattativa non è assolutamente saltata o tramontata, ma è stata solo messa momentaneamente in pausa. Questo perché il prezzo con cui Pallotta sta cercando di vendere la società giallorossa a Friedkin è variabile, ossia dipende anche da variabili come il valore dei titoli in borsa e gli introiti sicuri per la fine di questa stagione e per la prossima. Solo che a oggi non è chiaro se il campionato verrà portato a termine e, ovviamente, tutto ciò potrebbe far cambiare le carte in tavola. La trattativa è viva, ma i tempi brevi in cui si sarebbe dovuta chiudere adesso si allungano di nuovo.

(corsera)