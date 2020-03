Friedkin-Pallotta, avanti verso la firma

Prosegue la stesura degli accordi tra gli studi legali James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della Roma. I tempi sono nella norma, e dopo la due diligence verrà presentata l'offerta finale del gruppo Friedkin. Nella giornata di ieri era trapelato di un possibile passo indietro del texano per tentare di abbassare il prezzo, ma Pallotta ha risposto: "Non ne so niente". Insomma, la trattativa procede senza intoppi, Friedkin vuole la Roma, ma gli 87 milioni di passivo lo costringeranno subito ad un taglio di ingaggi pesanti come quelli di Nzonzi, Pastore, Karsdorp, Schick, Perotti e Jesus, che farebbe risparmiare al club 30 milioni.

(il messaggero)