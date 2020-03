Friedkin ora corre verso la firma

Il giorno dell'annuncio non è ancora noto, ma a è chiaro che il giorno della firma del contratto preliminare tra Pallotta e Friedkin sia di fatto uno dei più attesi. Si lavorerà alacremente anche oggi, ma è impossibile che nel weekend arrivi l’attesa fumata bianca. Ci sono tanti dettagli, tante clausole che in questo momento vengono riviste e ricalibrate.a causa dello scenario economico mondiale, che inevitabilmente sta mutando anche i termini della trattativa. Il passaggio di consegne non è in pericolo, ma è chiaro che in questo momento ognuno stia tirando l’acqua al suo mulino. La prossima settimana, comunque, dovrebbe (o meglio, potrebbe) essere davvero quella calda. Quella che dovrebbe portare verso l’intesa.

(Gasport)