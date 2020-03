Friedkin in attesa: l'ok entro 48 ore. Da Pallotta 20 milioni

Si lavora alacremente per il passaggio di proprietà della Roma: si dovrà aspettare ancora qualche giorno, poi Dan Friedkin sarà ufficialmente il nuovo presidente giallorosso. Nel frattempo James Pallotta ha fatto un altro passo nei confronti del club, versando 20 milioni nelle casse della società come aumento di capitale: passaggio necessario per garantire la continuità aziendale. Ammonta dunque ad 80 milioni la somma versata dal magnate di Boston, a fronte dai 150 previsti. I restanti 70 verranno invece coperti da Friedkin.

La semestrale della Roma ha messo in evidenza una perdita di 87 milioni: un dato che sconta la mancata qualificazione alla Champions League e la riduzione delle plusvalenze dell'ultimo mercato. In crescita anche l'indebitamento finanziario netto adjusted, su cui influisce il bond da 275 milioni con scadenza 2024. Filtra poi la difficoltà di trovare un'intesa con l'Uefa attraverso il Voluntary agreement.

(gasport)