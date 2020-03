Friedkin, il prezzo è giusto. Per la Roma stavolta ci siamo

Ogni ora può essere quella buona. Dan Friedkin aspetta solo il via libera dei suoi advisor a New York per raggiungerti e mettere la firma sui contratti. preliminari che gli consegneranno la Roma, in attesa. L'affare è fatto per una cifra intorno ai 700 milioni, compresi i 272 di debiti e l'aumento di capitale: serviranno almeno due mesi per il trasferimento delle azioni, tempo necessario per sbrigare passaggi tecnici. Ma ormai è fatta, un deal voluto da tutti: anche da Pallotta, venditore che saluta senza trofei ma che fino all'ultimo ha onorato aumenti di capitale e copertura dei costi.

Le firme di Friedkin e Pallotta potrebbero arrivare oggi, già ieri le parti lavoravano a un comunicato per la Borsa.

Dopo il suo insediamento, è probabile che nei piani del texano ci sia l'idea di trattare con la Uefa per per avere la possibilità di sforare sui paletti del Fair Play finanziario.

(La Repubblica)