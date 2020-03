Ieri Fonseca ha annullato l'allenamento in programma a Trigoria. Il tecnico però, prima di dare appuntamento ai giocatori a domenica mattina, ha consegnato alla squadra un programma alimentare e di allenamento da seguire. Intanto Under e Perotti restano fermi ai box: la situazione del turco preoccupa visto che dal gennaio dello scorso anno ad oggi ha giocato 28 partite, ma ne ha anche saltate 22 per infortunio.

(Gasport)