Fonseca e i tifosi fanno rotta su Siviglia

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Rotta su Siviglia. La Lega di Serie A ha ufficialmente annunciato il nuovo calendario del campionato e quindi il prossimo impegno in programma per la Roma sarà quello contro gli andalusi di Monchi e Lopetegui.

Negli scorsi giorni si è ventilata l'ipotesi di giocare l’andata degli ottavi di Europa League a porte chiuse, ma nel comunicato apparso sul sito della Uefa si fa menzione di limitazioni soltanto perle sfide che vedranno coinvolte Intere Atalanta, con la gara dei giallorossi che sarà quindi disputata - a meno di altri cambiamenti al momento non prevedibili - con il pubblico sugli spalti.

Ieri è quindi regolarmente partita la vendita dei tagliandi per il settore ospiti, che può ospitare fino a duemila tifosi romanisti: oggi terminerà la seconda fase di prelazione e sarà più chiaro il numero dei presenti. Intanto ieri mattina la Roma ha continuato ad allenarsi a Trigoria, con Pellegrini che si è ancora una volta limitato a svolgere una seduta individuale così come gli altri infortunati. Allenamento personalizzato programmato per Veretout, Peres e Smalling, avvistato a Villa Stuart: soltanto questioni personali e nessun infortunio.