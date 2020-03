Fonseca c'è, ma il futuro è senza difesa

Al termine della stagione la Roma, al netto della permanenza di Pallotta o del passaggio di proprietà a Friedkin, dovrà sistemare la difesa. In estate il compito sarà, oltre a sfoltire la rosa, il riscatto di Smalling, che però è in salita: senza Champions, con la semestrale chiusa a -87 milioni, sarà difficile soddisfare la richiesta di 25 milioni del Manchester United. Oltre a Zappacosta, anche Bruno Peres ha qualche chance di restare, mentre in Argentina si parla di un interesse per Montiel del River Plate.

Sulla fascia sinistra, invece, da seguire due piste brasiliane: Carlos Augusto del Corinthians e Ismaily dello Shakhtar. Capitolo centrali: la Roma ripartirà da Mancini, mentre Ibanez e Cetin entreranno nelle rotazioni. Ma con le cessioni di Fazio e Jesus serve almeno un titolare: proposti Garay, Kumbulla, su cui l'Inter è in vantaggio, Lyanco e Djimsiti.

(Il Messaggero)