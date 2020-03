Florenzi e Schick, Nzonzi e Olsen: il ritorno della marea di prestiti

La Roma si prepara a riaccogliere gli esuberi di ritorno dai prestiti. Il primo sarà Florenzi - partito per Valencia in cerca di fortuna - che in Spagna ha vissuto un'esperienza sfortunata: il giocatore ha contratto la varicella prima della sospensione della Liga per il coronavirus, Ci sono pochi dubbi sul suo ritorno a Trigoria, molti di più sul fatto che possa rimanere. Sulle tracce di Florenzi c'è infatti la Fiorentina che potrebbe tornare presto alla carica.

Complicata invece la situazione di Nzonzi: il francese guadagna 4 milioni netti fini al 2022 e lo scorso gennaio è praticamente scappato dal Galatasaray e ora è in prestito secco al Rennes. A dicembre compirà 32 anni, e trovargli una nuova sistemazione sarà difficile.

Meno complicata invece la situazione Schick: il Lipsia era convinto di spendere i 29 milioni di euro per il suo riscatto, ma con il mercato stravolto cercherà di ottenere uno sconto. Per la Roma, considerando il rapporto qualita-età-prezzo, se dovesse tornare a Trigoria non sarebbe un problema.

Chi invece è destinato a non vestire pi la maglia della Roma è Olsen, che a fine stagione potrebbe essere acquistato dal Cagliari a titolo definitivo, altrimenti si cercherà un'altra destinazione. In sospeso il trasferimento di Defrel al Sassuolo, che ha versato 3 milioni per il prestito oneroso e ne dovrà pagare altri 9 (più 2 di bonus) per il riscatto. La Roma, in questo caso, sembra disposta ad uno scambio per riportare alla base Frattesi. Il Feyenoord potrebbe comprare Karsdorp, in modo da far registrare alla Roma una piccola plusvalenza e un cospicuo risparmio sul suo ingaggio.

(Corsera)