FIGC, per lo scudetto spuntano i play off

La Serie A in questo periodo di emergenza totale sta cercando di portare a termine il campionato di calcio 2019/2020. Dopo il rinvio di tutte le partite fino al 3 aprile, sempre che il governo non dovesse prolungare le restrizioni, la Lega sta cercando di ipotizzare tutti i possibili scenari per evitare di non avere una squadra a cui assegnare il titolo di campione d'Italia. Tra queste ipotesi prende piede l'ipotesi che prevederebbero di giocare fino al 31 maggio inserendo molti più turni infrasettimanali e spostando la Coppa Italia ad agosto. Una seconda soluzione prevede di stabilire vincitore del campionato e squadre a dover retrocedere attraverso play off e play out: in questo caso a prendere parte a questi sarebbero le prime quattro e le ultime quattro squadre che attualmente occupano queste posizioni in classifica. La terza ipotesi prevede l'assegnazione del titolo alla squadra che a parità di partite si trova in testa al campionato, in questo caso la Juventus. Nulla è ancora deciso, ma nel prossimo consiglio federale una soluzione potrebbe e dovrebbe essere presa.

(Il Messaggero)