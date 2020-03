Ferrero: «Il campionato finisca qui»

La bufera Coronavirus, almeno per la Samp, forse sta per passare. La squadra blucerchiata è stata la più colpita fra le formazioni di serie A. 8 calciatori positivi di cui si sanno i nomi (Gabbiadini, Bereszynski, Depaoli, Barreto, La Gumina, Colley, Ekdal e Thorsby) più altri eventuali nascosti nell'anonimato, a cui vanno aggiunti il dottor Baldari, il responsabile medico della società, e, probabilmente, qualcuno dello staff tecnico e dei dirigenti. L'isolamento sta per finire, tutti i positivi ora stanno bene, avviati sulla strada di un pieno recupero. Solo fra oggi e domani arriveranno i risultati degli esami a cui si sottoporranno tutti i tesserati.

Riguardo la ripresa della stagione, il presidente Ferrero è stato categorico: "Fosse per me, riprenderei a giocare domani mattina. Ma bisogna essere realisti: qui non si è fermato il calcio, si è paralizzata l'Italia. Ci sono aziende che saranno costrette a chiudere, altre ricorreranno alla cassa integrazione e noi parliamo di riprendere il calcio? Bisogna avere il coraggio di dire che la stagione è conclusa e che bisogna già pensare alla prossima. Lo dice il buon senso: supponiamo che ci facciano tornare a giocare a metà maggio, e quando finiamo ad agosto?".

(La Repubblica)