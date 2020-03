Exploit Faraoni: Napoli e Roma ora ci pensano

Corre, difende, attacca, segna: Davide Faraoni ha toccato il vertice del rendimento in Serie A in questa stagione. Certamente il terzino del Verona, che non è stato mai risparmiato dal tecnico Juric, tranne che nella partita con la Sampdoria per un problema alla caviglia, non è passato inosservato ai club italiani tra cui Napoli e Roma che lo seguono da tempo. Un profilo interessante anche per la sua polivalenza, visto che in B, con Grosso, lo si è visto incidere anche come mediano. Il suo cartellino è valutato 8-10 milioni, ma l'Hellas se lo vuole tenere stretto.

(gasport)