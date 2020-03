Europa League, il 12 a Siviglia si rischia la gara a porte chiuse

La Roma giovedì 12 marzo scenderà in campo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra giallorossa giocherà in trasferta a Siviglia, dove però potrebbe non esser seguita dai propri tifosi qualora la Liga e il Consiglio superiore decidano di far disputare il match a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus. La società giallorossa è in contatto con il club spagnolo per cercare di avere maggiori informazioni. Intanto i biglietti per la partita sono stati messi in vendita, nella giornata di oggi alle ore 15 inizierà la prelazione.

(corsera)