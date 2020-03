El Shaarawy fa arrivare soldi e kit

Stephan El Shaarawy, ex giocatore della Roma ceduto dai giallorossi ai cinesi dello Shangai Shenhua annuncia il suo impegno contro il Coronavirus: "E' più che mai fondamentale aiutare i nostri ospedali nel dotarli delle strutture necessarie nei reparti di terapia intensiva per il ricovero dei pazienti affetti da Covid-19. Ho deciso quindi di creare il match della donazione partendo dalla mia regione, la Liguria, sostenendo il progetto degli amici savonesi che hanno lanciato una raccolta fondi a favore dell'Ospedale San Paolo, dove mia madre ha lavorato per tutta una vita e dove io e mio fratello siamo nati. Obiettivo: 50.000 euro". Dopo poche ore il giocatore ha poi aggiunto: "Abbiamo già superato i 40 mila euro. Sono felice e orgoglioso dl annunciare che i miei compagni di squadra, che ringrazio, abbiano deciso insieme a medi donare migliaia dl mascherine, occhiali, tute e kit di emergenza dalla Cina per la nostra Italia. Grazie al supporto del Consolato Generale Italiano a Shanghai, presto saranno distribuiti".

(Corsport)