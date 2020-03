Ecco chi è Mudryk, il piccolo genio che piace a Fonseca

Fonseca non ha mai dimenticato di Mykhailo Mudryk, il ragazzino di 19 anni che lo stregò ai tempi dello Shakhtar. Il tecnico ha segnalato il giocatore a Petrachi, che magari riuscirà anche a portarlo alla Roma. Mudryk - classe 2001 - può giocare in molti ruoli: trequartista, ala sinistra o destra ma volendo anche centrocampista centrale. Il piede forte è il destro, ecco perché ama giocare spesso a sinistra, per convergere verso il centro e provare il fraseggio o il calcio in porta. Esattamente quello che chiede Fonseca ai suoi esterni d’attacco. Lo Shakthar vuole 1,5-2 milioni di euro, un il prezzo abbordabile che potrebbe convincere Petrachi a presentare un'offerta ufficiale.

(Gasport)