Dzeko, festa in casa. Gara di solidarietà

Non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto Edin Dzeko il suo 34° compleanno. Il 9 giallorosso ha trascorso la giornata in quarantena con sua moglie Amra e i suoi tre figli a casa, rispettando quindi le normative d'emergenza. Tanti sono stati gli auguri che l'attaccante bosniaco ha ricevuto via social, tra cui anche quelli della Roma con la quale spera di poter vincere un trofeo, come ha recentemente rivelato.

Intanto la società si distingue per solidarietà: sono 13 000 le mascherine che il club ha distribuito agli ospedali romani che stanno fronteggiando l'emergenza coronavirus. E sono tante anche le iniziative benefiche che coinvolgono i giocatori giallorossi. Ad esempio Zaniolo, su invito di Juan Jesus, ha partecipato alla challenge dei palleggi con un rotolo di carta igienica, facendo poi appello alle persone a donare a favore delle strutture ospedaliere. È stata l'occasione anche per rivedere il 22 giallorosso palleggiare in buone condizioni dopo l'intervento al ginocchio.

(La Repubblica)