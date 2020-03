Dzeko è ok, superati i guai al ginocchio. Villar e Mancini, il dubbio è in mezzo

Nella giornata di ieri a Trigoria circolava un po' di preoccupazione sulle condizioni di Edin Dzeko, attaccante giallorosso, in vista della partita di domani sera contro il Siviglia. A causa di due vistosi cerotti rossi posizionati all'altezza del ginocchio si temeva il peggio, ossia che il bosniaco non fosse arruolabile per la trasferta spagnola, ma alla fine nulla di grave, semplici antinfiammatori. Fonseca può tirare un sospiro di sollievo, ma dovrà comunque risolvere dei problemi di formazione. Uno su tutti i giocatori che occuperanno la mediana, vista la squalifica di Veretout e l'infortunio di Pellegrini; dovrebbe spuntarla uno tra Mancini e Villar, con l'ex Atalanta in vantaggio e in caso sarebbe Fazio a fare coppia con Smalling.

(Il Messaggero)