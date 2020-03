Dybala oltre la malattia: “Mi mancava l’aria e che dolore ai muscoli”

In attesa di sentire quella parolina di 10 lettere, “negativo”, Paulo Dybala sta abbastanza bene: non era scontato visto lo spavento degli ultimi giorni. L’argentino, positivo al virus e in stretta quarantena con la fidanzata, ha mostrato battuta pronta e voglia di scherzare in una diretta sul canale YouTube della Juve. Ma ha anche ammesso il malessere avvertito durante la convalescenza: «Avevo sintomi forti un paio di giorni fa, ora mi sento già molto meglio: posso muovermi, sto camminando e provando ad allenarmi», ha detto. Il resto è stata una analisi puntigliosa dei precedenti sintomi, che poi sono quelli di tutte le persone intrappolate nella pandemia. Ad esempio, per giorni Dybala non è stato nelle condizioni di allenarsi: «Quando ci provavo mi agitavo troppo velocemente: mi iniziava a mancare l’aria e non riuscivo a fare niente, dopo 5’ ero già molto stanco. Sentivo il corpo pesante, mi facevano male i muscoli e dovevo fermarmi, ma per fortuna sto meglio e anche la mia ragazza...».

(gasport)