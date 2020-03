Dopo CR7, Messi: taglio del 70%. Ma Leo furioso attacca Bartomeu

Ieri il Barça ha annunciato il proprio Erte, dicendo che i calciatori hanno accettato una riduzione superiore al 70% del salario durante il periodo di emergenza, avviato per decreto il 14 marzo e ancora in corso almeno fino all’11 aprile (ma sarà esteso). In questo modo con i soldi in più donati dai calciatori e una quantità stanziata dal Barcellona si garantiranno gli stipendi dei lavoratori sospesi.

Ma Messi ha reso pubblico su Instagram anche il suo malumore nei confronti della giunta direttiva del Barcellona: "Ci sorprende il fatto che dall’interno del club ci sia stato qualcuno che ci ha fatto finire nel mirino e abbia provato a metterci pressione per conto terzi per farci fare qualcosa che noi abbiamo sempre dichiarato di voler fare – ha scritto –. Di fatto se l’accordo ha tardato qualche giorno a concretizzarsi è stato perché abbiamo cercato una formula per aiutare il club e i anche i suoi dipendenti in un momento così difficile". Un vero attacco alla presidenza Bartomeu.

(Gasport)