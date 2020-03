Diawara, un test per la Coppa. Pellegrini: recupero in frenata

Ieri Fonseca ha avuto due notizie: una positiva, l'altra meno. La prima è che oggi Diawara giocherà con la Primavera per testare il menisco, con sollecitazioni inevitabilmente maggiori rispetto ad una normale seduta di allenamento. La seconda è che, purtroppo, la presenza in campo di Pellegrini per la gara con il Siviglia è in forte dubbio. Il centrocampista ancora non riesce ad aggregarsi ai compagni e anche è stato obbligato a svolgere del lavoro a parte. Una situazione che inevitabilmente rende difficile pensare di vederlo in campo a Siviglia e che rilancia, complice la squalifica di Veretout, la candidatura di Villar.

(Il Messaggero)