Diawara pronto per la Sampdoria

Manca poco per rivedere Diawara a disposizione di Fonseca. Il ragazzo è alle prese con le terapie conservative che sembrano consentirgli di rinviare a fine stagione l'intervento al ginocchio. Amadou sta sempre meglio, con netti passi in avanti soprattutto in questa settimana: il guineano ha intensificato il lavoro coi compagni, non avendo paura di contrasti e cambi di direzione. E oggi (ore 13) giocherà con la Primavera di Alberto De Rossi, impegnata allo stadio delle Tre Fontane contro l'Inter. Dopo questo test e se nei prossimi giorni il ragazzo continuerà a dare segnali positivi, Fonseca potrebbe convocarlo per la sfida contro la Sampdoria di domenica 15 marzo. Difficile possa essere preso in considerazione per la trasferta di Siviglia di giovedì.

(La Repubblica)