Prima dell’emergenza Coronavirus, Amadou Diawara stava per rientrare in campo dopo l’infortunio al ginocchio curato con le terapie conservative, tanto che era stato schierato da Alberto De Rossi per 60 minuti nell’ultima gara della Roma Primavera. Adesso, come riporta il quotidiano in edicola, il centrocampista della Roma lavora da casa e sta riflettendo insieme allo staff se sia il caso di operarsi al menisco una volta finita la quarantena

(La Repubblica)