Derby di bontà. Se i campioni palleggiano in video: “Noi, giocolieri a caccia di fondi”

L'emergenza coronavirus ha fatto nascere molte iniziative di beneficenza in tutta Italia. In ambito sportivo ha fatto parlare di sé quella di Che fatica la vita da bomber, che ha sfidato i vari calciatori a palleggiare con un oggetto strano dentro casa, postare il filmato con l’hashtag #chefaticapalleggiare, taggare altre persone e ovviamente donare attraverso un link indicato per sostenere le strutture ospedaliere. In casa Roma ad aderire subito è stato il centrocampista Lorenzo Pellegrini, che ha invitato tutti, tifosi e non, a fare la propria parta in questa situazione particolare.

(La Repubblica)