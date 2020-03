Dalle scommesse 100 milioni

In Serie A si paventa il ritorno alle sponsorizzazioni delle aziende di scommesse per 12 mesi, in deroga allo stop imposto dal decreto dignità, così da iniettare almeno 100 milioni nel sistema. Il mondo del calcio si prepara a chiedere una deroga al governo quando sarà finita l'emergenza coronavirus. Il settore della pubblicità e delle sponsorizzazioni, secondo Lega di A, vale almeno 100 milioni l'anno: il decreto dignità ha colpito in primis club come la Roma che ha dovuto togliere il marchio di scommesse online Betway dalle maglia di allenamento (rinunciando a 4,5 milioni), passando per il Torino e la Lazio che hanno cancellato analoghi accordi milionari con Sportpesa e Marathonbet.

Al 31 dicembre 2018 i club di A con un accordo con aziende di betting erano 15, adesso zero. All'estero le cose vanno diversamente, soprattutto in Premier : la stessa Betway che aveva dovuto abbandonare Pallotta, versa oltre 12 milioni di euro a stagione nelle casse del West Ham. Piangono anche le tasche di Sky e Dazn, fino a qualche mese fa strapiene di spot dei concessionari di gioco.

(Italia Oggi)