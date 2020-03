Dai termoscanner ai piatti di plastica: la misure della Roma anti Coronavirus

L'emergenza del Coronavirus ha modificato le abitudini degli italiani e la Roma non fa eccezione. Come riportato in un articolo del quotidiano sportivo, infatti, all'ingresso del centro sportivo di Trigoria sono presenti ogni giorno addetti sanitari dell'Ospedale San Raffaele che misurano la temperatura corporea a chiunque entri, giocatori inclusi.

Presenza di distributore di gel igienizzante in ogni ambiente, borracce numerate che venivano già usate prima dell'emergenza, oltre a contenitori di bevande 'usa e getta' durante gli allenamenti. Modifiche anche negli spazi mensa o bar, con rispetto della distanza di sicurezza e piatti, posate e bicchieri di plastica.

