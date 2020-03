Da Agnelli e Zhang a Pallotta: la solidarietà della Serie A

La Serie A si sta mobilitando con donazioni e raccolte fondi per aiutare la battaglia contro il Coronavirus. Il presidente dell'Inter Steven Zhang - dopo aver già donato 300mila mascherine alla città cinese di Wuhan a fine gennaio e 100mila euro all’ospedale Sacco di Milano per il sostentamento delle attività di ricerca - ieri ha donato alla Protezione Civile altre 300mila mascherine e altri prodotti sanitari. Ma non c'è solo l'Inter: anche la Roma con il presidente Pallotta ha donato 50mila euro all’ospedale Spallanzani, mentre altri 50mila sono arrivati da Roma Cares, la fondazione del club, che ha anche aperto una pagina su GoFundMe per raccogliere fondi tra i tifosi. Anche la Juve ha donato 300mila euro e con l’aiuto dei tifosi, non solo bianconeri, vuole raggiungere il milione.

(Gasport)