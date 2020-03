Crolla il mercato, è l'effetto virus

Gli effetti del Coronavirus sul calcio e sul mondo degli affari sono già evidenti. La prossima sessione di calciomercato conoscerà un altro linguaggio, quello dei tagli, del risparmio e del ridimensionamento del valore dei cartellini. Servirà rimodulare accordi, offerte e prezzi dei calciatori. I giocatori con ingaggi monstre diventeranno sempre più scomodi per i bilanci in sofferenza e non ci saranno ripensamenti sul fronte uscite. Ad esempio, l'Inter ha dato il via libera per il ritorno di Sanchez allo United, il Milan non sembra intenzionato a confermare Ibrahimovic. Pesano, in casa Juventus, i 31 milioni di Cristiano Ronaldo, ma anche gli 8 (più 4 di bonus) di De Ligt e i 7,5 di Higuain. E il caso Dybala: prima dell'emergenza era in ballo il rinnovo contrattuale vicino ai 10 milioni di euro.

Per fronteggiare questa delicata situazione, molti club ricorreranno ancora di più agli scambi e alle plusvalenze.

(Il Messaggero)