Cristante, il centrocampo è tuo: Fonseca resta in emergenza

E' l'unico certo di una maglia da titolare a centrocampo. Bryan Cristante si prepara per la sfida con il Siviglia ma avrà come compagno di reparto uno tra Villar e Mancini. Pellegrini avverte ancora fastidio al flessore e continua ad allenarsi a parte, con lo staff quasi costretto a frenarlo per la troppa voglia, Diawara ha superato il test con la Primavera ma non è ancora del tutto pronto e Veretout è squalificato.

Riguardo le scelte di Fonseca, al centro dell’attacco ci sarà Dzeko, nonostante ieri si sia allenato con dei cerotti sul ginocchio per un piccolo fastidio che, al momento, non sembra preoccupare. Dietro di lui, con Mkhitaryan, ci sarà uno tra Carles Perez e Ünder, con il turco favorito, e Kluivert.

(Gasport)