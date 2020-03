Coverciano, Madrid, Maracanà: i templi del calcio per la sanità

Da Coverciano in Italia al Bernabeu in Spagna fino al Maracanà in Brasile. Il mondo del calcio, oltre a lanciare raccolte fondi per supportare la lotta contro il Coronavirus, ha deciso di mettere a disposizioni i propri 'templi' in questo periodo di emergenza. La Figc ha aperto le porte del centro sportivo della nazionale italiana come annunciato dal presidente Gravina: «Abbiamo già messo a disposizione una palazzina per i vigili del fuoco, ora offriamo la foresteria per medici, infermieri e coloro che hanno bisogno di essere assistiti, ma anche l'auditorium dove possono essere ricavati 20/30 posti per la rianimazione».

Il Bernabeu, casa del Real Madrid, diventerà un magazzino per gli approvvigionamenti di materiale sanitario, mentre il Maracanà, utilizzato da Flamengo e Fluminense, sarà trasformato in un ospedale da campo per i malati di Covid-19.

(Il Messaggero)