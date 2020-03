Cosa fanno i De Rossi? Il domani è in stand by

Tutto lo sport è ormai fermo a causa dell'emergenza coronavirus. La situazione attuale ha frenato anche l'allenatore Alberto De Rossi e il figlio Daniele che avrebbero dovuto presto iniziare una nuova vita. Alberto è l'allenatore della Roma Primavera ormai da 25 stagioni ed è in scadenza di contratto il prossimo giugno. È infatti pronto a lasciare la panchina del settore giovanile giallorosso per sedersi dietro la scrivania ma, se il club decidesse di non promuovere nessuno internamente o non si guardasse più intorno, De Rossi senior potrebbe accettare anche il rinnovo di un anno, per concludere il suo percorso in tempi e modi più tranquilli rispetto a quelli attuali.

Il figlio Daniele invece si stava apprestando a viaggiare in giro per l'Europa per studiare i migliori allenatori e iniziare il corso a Coverciano, ma rimane tutto bloccato. Il sogno di papà Alberto sarebbe stato quello di lasciargli in eredità la panchina della Primavera, ma come sempre non entra in questioni che non lo riguardano, anche perché fino adesso non c'è stato alcun contatto con la nuova società. Chissà che con il rinvio degli Europei invece l'ex capitano della Roma non possa entrare a far parte dello staff di Roberto Mancini nella Nazionale italiana.

(gasport)