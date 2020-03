Coronavirus: possibilità di uno stop alle manifestazioni sportive a porte aperte per 30 giorni

E' questa l'ultima ipotesi, in questo caso valutata dal Comitato Tecnico Scientifico voluto dal Premier, Giuseppe Conte: "evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro", così da dare il tempo all'emergenza coronavirus di scemare. Queste disposizioni integrerebbero il decreto del primo marzo e comporterebbero scenari clamorosi.

Non solo Serie A, dunque, ma tutto lo sport in Italia rischia di dover rinunciare ai propri tifosi per un mese

(ansa)