Coronavirus, la pandemia ha messo lo sport in ginocchio. Ma c'è chi resiste

La lista di annullamenti di eventi sportivi per coronavirus è interminabile. Stop nel calcio a Champions, Europa League, Premier, Bundesliga e Ligue 1, al Gp del Bahrein e del Vietnam della Formula 1 di automobilismo, all'Nba di basket, al Giro d'Italia e alla Parigi-Nizza di ciclismo, all'Augusta Masters di golf e al Players Championship, a Galles-Scozia di rugby, alle World Series di Coppa America di vela previste a Cagliari verso la fine del mese prossimo. In Svezia, invece, il campionato può andare avanti, dal momento che i casi di contagio sono molto pochi. Si gioca, ma a porte chiuse, anche in Belgio, Ungheria, Bulgaria, Turchia, Serbia, Russia e Grecia. Il Brasile gioca il campionato estivo, nei diversi stati, ma solo a porte chiuse. L'Argentina gioca solo tra squadre nazionali, niente confronti con i rivali stranieri.

Resta in gara il pugilato. La Coppa del mondo di tiro a volo fa la sua prima tappa a Cipro. La ginnastica artistica ha provato a resistere, ma alla fine ha alzato bandiera bianca, annullando la Coppa del mondo in corso a Baku. Gli sport invernali, che hanno annullato le gare di sci alpino prima a Cortina e poi ad Aare (Svezia), sono riusciti ad andare avanti - in assenza di casi specifici - nello snowboard, consentendo nella svizzera Veyssonez alla bergamasca Moioli di conquistare la sua terza Coppa del mondo. Non si ferma neanche la Premiership, il torneo inglese di rugby. In Asia, da dove il virus si è propagato, nessuna notizia di sport attivo.

(ilmessaggero.it)

