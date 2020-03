Coronavirus, Gomez: "Mi alleno e mi interrogo: Bergamo oggi paga Atalanta-Valencia?"

Tutto il senso dell'assurdo di questo incubo Coronavirus è racchiuso in una frase del Papu Gomez, capitano dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport: «Faccio fatica a pensare al calcio, in questo momento è l’ultima cosa che mi interessa». E racconta: «Cerco di tenermi in forma e allenarmi un po’ ogni giorno: un’oretta e mezza, due ore. Provo a mettere la testa un po’ li, anche se per la maggior parte del tempo finisci per guardare o ascoltare le notizie».

Al quotidiano argentino Olé confessa: «Ai tempi delle due partite dei quarti di Champions non c’erano ancora molti casi: non conoscevamo bene la gravità del contagio, che è stato sottovalutato. La situazione di Bergamo penso sia dovuta anche alla gara d’andata con il Valencia. A San Siro c’erano 45 mila bergamaschi, in Spagna erano tutti rilassati: zero controlli e uno dei loro contagiati era titolare contro di noi. Aver giocato queste partite è stato terribile». Infine, sempre a Sky: «Non so se e quando il calcio tornerà: d’estate, o quando? Il Paese si deve mettere a posto, ci vorrà tempo, magari saranno partite a porte chiuse, e in ogni caso ci saranno trasferte, dunque aerei, pullman, alberghi: come faremo a tornare a giocare? Questa è la grande domanda che mi faccio».

(Gasport)