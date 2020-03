Coronavirus, Donadoni torna in Cina: "Controlli accurati, ad aprile si va in campo"

Le sembra che non ci riusciamo?

«Quando leggo che tante persone dal Nord sono scappate in Sicilia e in Puglia, penso di no. Come si fa a non comprendere che questo è un autogol? Occorre stare fermi, in casa. Lo dicono tutti».

Pensa che in Cina ripartirà presto anche il campionato di calcio?

«Si parla di aprile. Noi ora dovremo stare fermi 14 giorni, bloccati nelle nostre camere di albergo, e non sarà facile soprattutto per i nostri giovani giocatori. Ma loro sono già contenti di essersi riavvicinati a casa, erano fuori da gennaio e avevano un po’ di ansia».