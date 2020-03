Coppa Italia scippata alla Capitale, Raggi in pressing: "La finale resti a Roma"

Roma perde la finale di Coppa Italia. Non si tratta del risultato di un evento sportivo, ma di un cambio di programma dovuto indirettamente al rinvio delle partite previste per questa giornata di campionato. Lo ha stabilito nella giornata di ieri la Lega Serie A. Slittando la finale della competizione al 20 maggio, non sarà più possibile usufruire dello Stadio Olimpico, che sarà già chiuso per lavori di ammodernamento in vista degli europei.

La finale della 'Coppa del Presidente della Repubblica' - questo il nome assunto dalla competizione dal 2007/2008, dovrebbe spostarsi a 'San Siro'. La sindaca Raggi non ci sta, e cerca una soluzione per ovviare al problema. Nelle prossime ore ci saranno contatti con Coni, Lega e Figc per intavolare una trattativa.

(Il Messaggero)