Contagi, sospetti e litigi

I casi di contagio da Covid-19 in Serie A sono saliti a 12. L'emergenza è ormai a carattere globale, con interventi e reazioni non solo in tutta Europa, ma nei vari continenti. Ciononostante, in Serie A si litiga: alcuni club chiedono di ricominciare e la data più gettonata sembra essere quella del 2 maggio. Le prescrizioni governative vietano gli assembramenti ma consentono gli allenamenti. E intanto le società sospendono le sedute spontaneamente, ma in alcuni casi la ripresa è già stata programmata, con Lotito che nei giorni scorsi aveva anche prospettato l'ipotesi di mandare le squadre in ritiro.

Durissima la reazione dell'AIC, che nella vicenda ha da subito assunto una posizione molto netta. Domani, in una nuova Assemblea di Lega, se ne riparlerà.

(Corsera)