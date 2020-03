Come cambia la domenica se in campo vanno le lady

Per esorcizzare il momento complicato, molti calciatori trovano il modo di rendere speciali queste giornate, dal risvolto malinconico, aiutati dalle mogli. Non sono solo giornate di doverosi appelli, vedi Pellegrini, Montella, Manolas, Bonucci, Fonseca, Bavagnoli e tanti come loro, sono attimi di vita reale, regalati al popolo tifoso social. Come accade ad esempio a Dzeko con la moglie Amra, inquadrati in palestra tra tappetini e attrezzi, oppure il solo Edin come tenero papà. Questo avviene in Italia e non solo: fa effetto vedere Roberto Firmino al pianoforte: suona e canta, con la moglie al suo fianco.

(Il Messaggero)