Club all'unanimità: rinviare l'Europeo e la Serie A ritorna il 2 o il 16 maggio

L'obiettivo comune dei club di Serie A è portare a termine il campionato «non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno». Per questo è necessario lo slittamento di Euro2020, così da consentire alla Serie A di ripartire il prossimo 2 maggio con termine ultimo il 28 giugno: quindi si giocherebbe tutte le domeniche e tutti i mercoledì. Altre soluzioni per la Lega sono più remote. Se fosse necessario spostare la ripartenza al 16 maggio o ancora oltre, l'unica soluzione per portare a termine il campionato sarebbe l'eliminazione diretta.

(Gasport)