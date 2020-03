Caso di Coronavirus anche nel calcio cinese. Il primo calciatore a risultare positivo è stato il belga Fellaini, ex giocatore del Manchester United, attualmente allo Shandong Luneng. Il centrocampista è in buone salute, ma «viene tenuto sotto stretta osservazione e avrà tutta l'assistenza medica dl cui c'è bisogno». La positività del belga potrebbe portare a un nuovo rinvio della ripresa del campionato, prevista per inizio aprile.

