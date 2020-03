Chi vince lo scudetto se il torneo non finisce? Classifiche per l'Europa

L'emergenza coronavirus sta creando non pochi problemi oltre che in Europa anche ai vari campionati di calcio. La Serie A in particolare è combattuta sul da farsi, e in molti stanno ipotizzando e chiedendo la totale sospensione delle partite se non la cessazione del campionato per la stagione 2019/2020. Il quotidiano nazionale ha cercato di rispondere alle domande più comuni che i tifosi si stanno ponendo in questi giorni:

Il campionato rischia di fermasi? La Lega si riunirà domani, anche se l'idea non sembra quella di fermare tutto ma solo di rinviare momentaneamente la Serie A fino al 3 aprile.

Chi vincerebbe lo scudetto se il campionato fosse annullato? Questa è una situazione che non è mai avvenuta nella storia della Serie A, ma il Presidente Gravina porrà all'ordine del giorno durante la riunione di domani in Lega la questione. A oggi le strade sembrano essere due: una riguarda il non assegnare il titolo; un'altra riguarda l'ipotesi di assegnarlo alla squadra con il maggior numero di punti a parità di partite giocate.

Quali sarebbero le squadre che si dovrebbero qualificare il prossimo anno in Champions League e in Europa League? La possibile soluzione sarà discussa durante il consiglio di domani, ma l'idea che trapela sembra essere quella di selezionare le squadre che a parità di partite giocate occupano le prime sei posizioni in classifica al momento dell'annullamento.

Siviglia-Roma si gioca a porte aperte, cosa succede ai tifosi che vanno in trasferta? Il rischio in questi giorni è che il Governo spagnolo decida di far giocare a porte chiuse il match degli ottavi di finale di Europa League, con conseguente rimborso per i tifosi che già avevano acquistato il tagliando del settori ospiti. Altrimenti se si dovesse giocare chiunque si recherà in aeroporto verrà sottoposto al controllo della temperatura, e in caso fosse riscontrata qualche linea di febbre si potrebbe essere messi in quarantena.

(corsera)