Champions pure di domenica, ma se non gioca il campionato

L'obiettivo è quello di 'salvare' la stagione tra campionati nazionali, Champions ed Europa League. Tra le varie ipotesi prese in considerazione dall'Uefa c'è quella di far giocare la domenica le coppe e mercoledì il campionato, una soluzione che difficilmente sarà applicabile in Italia viste le tante giornate di Serie A (12) ancora da disputare.

L'Uefa cercherà in tutti i modi di far giocare Champions ed Euroleague integralmente, recuperando anche le partite che non si sono disputate (tra cui anche l'andata e il ritorno di Roma-Siviglia). Intanto si sono individuati 7 possibili calendari: finire tutto entro il 30 giugno, con finale di Euroleague mercoledì 24 giugno a Danzica, e quella di Champions il 27 giugno a Istanbul, iniziando il 14 o il 28 aprile. Oppure si potrebbero disputare le coppe con un cambio di formula (final four, gare secche) prendendo in considerazione 5, 12, 19 e 26 maggio o al più 13 giugno come date di inizio.

(Gasport)