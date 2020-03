Certezza Zaniolo e la Roma sorride. «Sto diventando più forte di prima»

Nicolò Zaniolo ha risposto alle domande dei tifosi della Roma arrivate sull'account Twitter del club giallorosso e racconta del suo recupero dalla rottura del crociato: «Ogni giorno mi sento meglio, sto diventando più forte. La ripresa sta andando bene. Il campo è vicino, proprio qui davanti...». Dal suo infortunio sono passati due mesi e mezzo e il ginocchio destro sta bene. Senza correre o accelerare, il decorso sta procedendo alla meglio, esattamente come la ripresa: «E' stata una bella mazzata, ma dopo il primo mese è andato tutto in discesa. All’inizio sei in difficoltà, dopo aver tolto i punti invece è andato già tutto meglio. Vedi sempre dei miglioramenti, giorno dopo giorno. E questo ti spinge a fare sempre un po’ di più».

(Gasport)