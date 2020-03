Capitali svalutati

L'emergenza Coronavirus in corso ha conseguenze anche sulla valutazione dei calciatori. Secondo uno studio del Cies, osservatorio del calcio dell’Università svizzera di Neuchatel, in tre mesi senza giocare i cartellini dei giocatori potrebbero perdere addirittura quasi un terzo del loro valore, registrando un calo in media del 28%. L’analisi si concentra sui cinque principali campionati europei e va sintetizzata così: se da qui a giugno non si gioca più, il valore dei giocatori (e quindi delle squadre) precipiterà dai 32,7 miliardi attuali a 23,4. Lo studio si basa su algoritmi che includono diversi fattori quali l’età dei giocatori, la durata del co tratto, la carriera e le prestazioni dell’ultima stagione.

Il Cies stila anche una classifica dei club più colpiti tenendo presente il deprezzamento dei 20 giocatori più costosi di ogni squadra: nelle prime cinque posizioni figurano tre società italiane. Dopo il Marsiglia, primo, che si stima perderà il 37,9% del valore trasferimenti, ci sono infatti Inter (svalutazione del 35,7%), Verona e Spal.

(Corsera)