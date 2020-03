L’incontro tra Uefa e federazioni per il riassetto del calendario del calcio è in programma martedì. Tra le idee c’è anche quella di spostare Euro 2020 all’inverno, sul modello del Mondiale in Qatar del 2022. Sarebbe un compromesso per evitare l’effetto domino sulla stagione successiva che ha le date prenotate dal nuovo Mondiale per Club della Fifa e dall’Europeo Femminile

(La Stampa)