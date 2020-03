Cannavaro: “In Cina stare a casa funziona. Così l’Italia ripartirà”

Il tecnico del Guangzhou Fabio Cannavaro era in Cina quando è partita l’epidemia di Coronavirus e in un’intervista al quotidiano in edicola oggi parla dell’emergenza nel nostro paese. Questo uno stralcio delle sue parole:

(...) In Cina il virus è stato bloccato?

Lo stanno gestendo da qualche settimana. I nuovi casi arrivano da fuori. Perciò noi a Dubai avevamo fatto anche l’esame del sangue. Dopo il transito da Hong Kong, appena atterrati a Guangzhou ci hanno fatto il tampone e messo in quarantena per due settimane. Agli italiani dico: state in casa c’è poco da scherzare.

I cinesi hanno capito che era essenziale non uscire…

Appunto. Ricordo la seconda ondata del virus. Ci misuravano sempre la febbre. C’erano posti di blocco, i militari, le ambulanze. Guai a sottovalutare il problema. I cinesi un ospedale lo mettono su in dieci giorni. Noi, in Italia, abbiamo poco più di 5mila posti in rianimazione. Non possiamo permetterci tanti contagi, altrimenti i medici sono costretti a scegliere i pazienti da salvare. La strada è una sola.

Non uscire?

Non mi stanco di ripeterlo. L’Italia sta facendo un grandissimo sforzo e le cose giuste, prima di altri paesi europei. Forse il caldo aiuterà ma è molto più importante stare a casa adesso. Non c’è business che tenga.