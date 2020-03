Campionato d'estate, che strano. Quando si giocherà, vinceremo tutti

(...) Per ora ci sono tre ipotesi di ripartenza del campionato, scaglionate a maggio, ma nessuna è sicura (...). Giusto privilegiare i tornei nazionali, ma è inutile nasconderlo: cambiano le condizioni di gara. La Juve, per qualità e profondità di organico, è ancora più favorita. Gode dei propri importanti investimenti (...). La Lazio, senza coppe, con una sola partita a settimana, avrebbe sostenuto in modo diverso la propria candidatura, anche senza una grande panchina (...). Avesse saputo di dover sprintare in queste condizioni, perfino un braccino come Lotito avrebbe comprato qualcosa a gennaio (...).

Difficilmente vedremo partite spettacolari, agonisticamente palpitanti. Prepariamoci. Ma senza fare drammi. Perché il solo, vero dramma sarebbe non ripartire affatto. Vorrebbe dire che siamo ancora nell'incubo. Accompagniamo con affetto il campionato che verrà, anche se incartocciato, imperfetto, affannato e sudato (...).

