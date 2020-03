Calciomercato Roma: retroscena tra Cairo e Petrachi nella trattativa per Carlos Augusto

Retroscena di mercato tra Petrachi e il Torino. Durante l'ultima sessione di mercato infatti, Cairo ha cercato di bruciare la Roma nella corsa a Carlos Augusto, terzino del Corinthians. Il ds giallorosso infatti era in trattativa con il giocatore e il club brasiliano già dal luglio 2019, e aveva trovato un accordo con l'entourge del ragazzo senza però trovare un'intesa con il Corinthians che ha sempre chiesto almeno 7 milioni di euro per il suo cartellino. L'intenzione del Torino è quella di effettuare un nuovo tentativo in estate, soprattutto alla luce del fatto che Petrachi sembrerebbe in uscita dal club giallorosso alla luce dell'imminente rivoluzione in programma dopo l'insediamento di Friedkin.

(Tuttosport)