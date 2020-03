Calciomercato Roma, piace Belotti: su di lui anche Inter, Napoli, Milan ed Everton

Non sembra fermarsi il calciomercato, nonostante l'emergenza coronavirus che sta tenendo in sospeso il mondo del pallone e non solo. Secondo quanto riportato dal quotidiano attento alle vicende torinesi, la Roma sarebbe vigile su Andrea Belotti, attaccante classe '93 del Torino. Su di lui non ci sarebbero però soltanto i giallorossi: il centravanti piace infatti a diverse squadre in Italia - Inter, Milan e Napoli su tutte - e all'estero: tra queste l'Everton, pronto a versare nelle casse granata 60 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del gallo.

(tuttosport)