In attesa di capire come si concluderà la stagione in corso, sono diversi i club di Serie A che stanno già pianificando le mosse per il mercato estivo. Tra questi c'è il Bologna di Sinisa Mihajlovic, a caccia di un rinforzo d'esperienza per alzare il livello della squadra: il tecnico rossoblu avrebbe individuato in Kolarov l'elemento ideale per rinforzare la fascia sinistra. Il suo arrivo in Emilia potrebbe prescindere dal destino di Dijks.

(Gasport)